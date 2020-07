Politie schiet voortvluchtige verdachte neer en houdt twee anderen staande

Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) van het Korps Politie Suriname heeft maandag 20 juli, samen met rechercheurs van de afdeling Regio Midden, de voortvluchtige 24-jarige Gigon B. alias ‘Bhagi’ aangehouden. Gigon werd sedert 22 mei van dit jaar opgespoord meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Hij wordt verdacht van diefstal door middel van geweldpleging. Dit strafbaar feit is gepleegd op een woonadres in het ressort Santo Dorp. Daarbij zijn huisbewoners mishandeld en is een auto buitgemaakt. Het voertuig is naderhand terug gevonden.

Bij het zien van de politie rende Gigon weg en negeerde meermalen het bevel om te blijven staan en zich over te geven. Nadat Gigon ook waarschuwingsschoten negeerde werd gericht op hem geschoten. Hij werd daarbij geraakt in zijn linker bovenbeen.

De verdachte is onder politie bewaking opgenomen in een ziekenhuis en is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

In het verlengde van zijn aanhouding van heeft de politie nog twee andere verdachten opgespoord en aangehouden namelijk de 27-jarige Hesdy A. en de 20-jarige Ivanildo M. alias ‘Ivi’. Zij reden rond in de gestolen auto. Zij verklaren niets af te weten van de gewelddadige diefstal.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn Hesdy en Ivanildo ook in verzekering gesteld, aldus de politie.