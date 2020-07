Medewerker McDonald’s in Suriname besmet met coronavirus

Een medewerker van fastfood restaurant McDonalds in Paramaribo, is positief getest op het gevreesde COVID-19 virus. Dat heeft het bedrijf vandaag zelf bekend gemaakt. Het gaat om de vestiging te Spanhoek. Deze is thans gesloten voor grondige reiniging en desinfectie zegt McDonald’s in Suriname.

“Met pijn in ons hart moeten wij helaas bevestigen dat een van onze restaurantmedewerkers net als vele landgenoten besmet is met het coronavirus. Onze werknemer is bij het constateren van een hoge lichaamstemperatuur naar huis gezonden met de opdracht zich te laten testen.

Deze test is helaas positief uitgekomen. Onze overige medewerkers zijn momenteel in zelfquarantaine, en wij volgen hun toestand nauwlettend in samenwerking met de lokale gezondheidsautoriteiten. Wij wensen ons crewlid een spoedig herstel” aldus het bedrijf.

Het fastfood bedrijf zegt verder:

McDonald’s houdt zich aan strikte kwaliteitscontroles, procedures voor hygiëne en netheid, en de gezondheid en veiligheid van onze gasten en werknemers zijn onze topprioriteit. In dit kader is ons filiaal te Spanhoek thans gesloten voor grondige reiniging en desinfectie. Om het welzijn van onze gasten en werknemers te waarborgen hanteren wij de volgende procedures en waar nodig zullen deze worden verscherpt. Het betreft in deze:

– Het screenen op temperatuur van een ieder voor het betreden van het restaurant.

– Het ontsmetten van de handen voor het betreden van het restaurant.

– Temperatuur controles worden 3x per shift gedurende de werktijd uitgevoerd

– Het verplicht dragen van een mond en neusmasker in combinatie met een face-shield gedurende de gehele shift

– Het continueren van ons streng periodiek handreinigingsprotocol

Ons Hermitage filiaal is normaal open. U kunt daar bij ons terecht in de Lobby, de Drive-Thru of via het plaatsen van een bestelling in de McDelivery Su app. Wij hopen u hiermee te hebben geïnformeerd en herhalen ons beroep op iedereen om alle veiligheidsmaatregelen zoals voorgeschreven te blijven hanteren. Deze omvatten onder andere het dragen van een gedegen mond-en neusbedekking, het regelmatig en adequaat wassen en ontsmetten van de handen en het houden van een minimale afstand van 1.5 meter. Stay safe, stay healthy”