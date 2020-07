Marinus Bee nieuwe voorzitter parlement Suriname

Vanmorgen is assembleelid Marinus Bee van de ABOP gekozen als nieuwe voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) van Suriname. Bee neemt de hamer over van DNA voorzitter Ronnie Brunswijk die gisteren gekozen werd als vice-president van het land.

Scheidende vice-president Ashwin Adhin was er ook bij vanmorgen. Hij sprak lovend over Bee en noemde hem iemand die zeer correct is en zich nimmer heeft misdragen. Marinus Bee is een waardig en waarlijke voorzitter van het hoogste college van Staat zei de vp.

Marinus Bee (Moengo, circa 1971) is een Surinaams sportbestuurder en politicus. Als bestuurder was hij tien jaar lang voorzitter van de Albina Sportbond. Hij rondde een bachelorstudie in de rechten af en zit al 10 jaar in het Surinaamse parlement.

Bee neemt de hamer in ontvangst van Dew Sharman vice-voorzitter van de Assemblee