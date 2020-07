RBTP rijdt verdachten na auto-inbraak klem

Manschappen van het Regio Bijstands Team Paramaribo (RBTP) in Suriname hebben twee verdachten na een auto-inbraak klemgereden en aangehouden.

Drie verdachten hadden ingebroken in een voertuig dat geparkeerd stond aan Raghoebarsingstraat in het politieressort Kwatta. Daarbij werd een tas met een groot geldsbedrag buitgemaakt. De criminelen sloegen op de vlucht in een grijze auto.

De auto werd na enige tijd door de manschappen van RBTP klemgereden op de hoek van de Mahony- en Tourtonnelaan. Twee verdachten bevonden zich in het voertuig en werden aangehouden. De derde verdachte werd gearresteerd aan de Ramgoelamweg.

De buitgemaakte tas is niet terecht. Alle drie verdachten zijn na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek van de politie duurt voort.