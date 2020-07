Sipaliwini wederom aangedaan door Medische Zending

De Medische Zending Primary Health Care Suriname heeft Sipaliwini in het zuiden van Suriname wederom aangedaan. Vanwege de aanhoudende regens vorige maand was het niet mogelijk per vliegtuig verbinding te maken, nadat de MZ eerder al met een missie was geweest. “Het weer is ons goed gezind geweest en vorig weekend is een medisch team teruggegaan naar het gebied,” zei MZ-directeur Herman Jintie op de reguliere COVID-19 persconferentie van vrijdag 10 juli.

MZ heeft het gezondheidszorgteam in het gebied kunnen bijstaan met het verdere werk. “We hebben geconstateerd dat er inderdaad tien nieuwe gevallen zijn geweest in het dorp Sipaliwini”. Van de 11 eerdere gevallen zijn een paar teruggegaan naar Brazilië vanwaar de mensen afkomstig waren. Directeur Jintie: “Van de mensen die waren overgebleven waren er geen ernstige gevallen. Bepaalde hadden lichte verschijnselen, maar voor de rest maken de mensen het bijzonder goed”.

De MZ-functionaris is ingenomen met de vorderingen in het oplossen van de communicatieproblemen met enkele Surinaamse dorpen in het zuiden. Op Sipaliwini is er momenteel een satelliettelefoon waarmee er dagelijks contact gemaakt kan worden. Directeur Jintie maakte echter de kanttekening dat bij zulke communicatiemiddelen de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen. “Maar we hebben nu permanent een faciliteit om in contact te zijn met dat gebied en zo zal het ook zijn voor andere gebieden in het verre zuiden van ons.”

De directeur sprak zijn dank uit aan het adres van de teams in de verschillende gebieden, te weten: gezondheidsassistenten, artsen, motoristen en microscopisten die werken voor de Medische Zending. Ook de gemeenschappen en het traditioneel gezag voor de manier waarom ze met MZ samenwerken om de gezondheidszorg in het binnenland te garanderen. “Ook de organisaties in de stad en kustvlakte die MZ ondersteunen. We hebben nog niet alles dat we nodig hebben, maar we zijn onderweg om te garanderen dat de situatie in het binnenland goed blijft”, aldus de MZ-functionaris.