Bijna 500 mensen reeds genezen van COVID-19 in Suriname

Opnieuw zijn er in Suriname een aantal personen genezen verklaard van besmetting met het gevreesde coronavirus. Zaterdag waren dat 14 personen, waardoor het totaal aantal genezen personen 495 bedraagt. Dat blijkt uit de teller op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Zaterdag zijn er ook 12 positieve coronagevallen erbij gekomen, waardoor het aantal actieve gevallen is gestegen naar 228 en het totaal aantal besmette personen nu 741 bedraagt. In totaal zijn er 18 personen overleden aan het virus en zitten er 166 in quarantaine.

Het Nationaal COVID-19 Managementteam is afgelopen dagen gesprekken gestart met het transitie COVID-19 team en de parlementaire COVID-19 commissie. De overdracht gebeurt op donderdag 16 juli 2020.