Jong volwassenen en kinderen dragen weinig bij aan verspreiding COVID-19

Uit onderzoek is gebleken dat jong volwassenen en kinderen onder de achttien jaar, weinig bijdragen aan de verspreiding van het COVID-19 virus. Om die reden is het begrijpelijk dat de overheid in Suriname ertoe overgaat om de scholen weer te openen. Als de kinderen eventueel al besmet waren hadden ze nauwelijks symptomen.

Dit zei microbioloog Ed Ijzerman tijdens de persconferentie van het Surinaamse Nationaal COVID-19 Managementteam. Uit voorbeelden die hij aanhaalde uit Denemarken en Nederland is komen vast te staan dat kinderen hun ouders niet hebben besmet. Integendeel heeft besmetting andersom plaatsgevonden.

Op basis van de beschikbare gegevens denkt Ijzerman dat het veilig is om het onderwijs weer op te starten met in acht neming van de bekende gezondheidsmaatregelen. Dat er ongerustheid bestaat bij de burgers is begrijpelijk, zei de medische specialist, maar gaf aan dat er geen zorgen hoeven te zijn op dit stuk.

Ijzerman gaf als voorbeeld de situatie in Europa waar alle landen eerst besloten hadden het onderwijsproces te staken vanwege de Corona uitbraak. Gaandeweg hebben overheden besloten om het onderwijsproces wederom op te starten.