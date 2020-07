Steekpartij tussen 2 gedetineerden in gevangenis Santo Boma

Bij een steekpartij tussen twee gedetineerden in de gevangenis Santo Boma, heeft een gevangene afgelopen zaterdag steekwonden in de buik opgelopen. Aan de steekpartij ging een woordenwisseling tussen de twee mannen in kwestie vooraf.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer bezig was domino te spelen en daarbij verloor. Hij werd toen vernederd door de verdachte, die hem uitmaakte voor boeler. Hierdoor ontstond een woordenwisseling tussen de twee.

Op een onbewaakt moment heeft de verdachte het slachtoffer een klap toegebracht, waarna deze de verdachte terug klapte. Dit was de aanleiding voor een gevecht, waarbij de verdachte het slachtoffer 2 steekverwondingen in zijn buikstreek met een mes toebracht .

De vechtersbazen werden door de dienstdoende cipiers uit elkaar gehaald. De verdachte werd in een isolatiecel geplaatst en het slachtoffer werd afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname.

Het slachtoffer is onder bewaking opgenomen op de afdeling Chirurgie van AZ. Hij heeft aangifte gedaan en de zaak is overgedragen aan de recherche Regio midden.