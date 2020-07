Bouva op laatste moment benoemd tot Beleidsadviseur voor 8.000 SRD per maand

De Surinaamse minister van Binnenlandse zaken heeft NDP’er Melvin Bouva vorige week aangesteld als Beleidsadviseur 1ste klasse bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Suriname. Bouva krijgt hiervoor een bezoldiging van ruim 8.000 SRD per maand.

Dat blijkt uit onderstaande brief van 26 juni 2020, die momenteel rond gaat via social media en getekend is door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. De functie van Bouva komt op voordracht van de minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle.

Wat Bouva bij BuZa gaat doen voor dat bedrag en waarom hij op het laatste moment aangesteld wordt voor deze functie, is nog niet duidelijk. Hij is daarnaast ook herkozen als lid van de Nationale Assemblée van Suriname.

Critici hebben eerder het feit gehekeld, dat dit soort benoemingen op de valreep gebeuren.