Rijbewijs 60-jarige veroorzaker dodelijk ongeval met motorfiets ingevorderd

De Surinaamse politie heeft het rijbewijs ingevorderd van de 60-jarige automobilist A.S. (foto) die wordt aangemerkt als de veroorzaker van het verkeersongeval, waarbij zondag twee vrouwen op een motorfiets om het leven kwamen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vanmorgen.

Uit het voorlopig politie onderzoek is naar voren gekomen dat de 60-jarige man over de Kennedyweg reed komende vanuit de richting van Rijsdijk en ging in de richting van Zanderij. De motorfietsbestuurder kwam aangereden vanuit de tegenovergestelde richting.

De autobestuurder beschreef een bocht naar rechts om een zijstraat in te slaan en doorkruiste daardoor het recht doorgaand verkeer, dat op dat moment de 47-jarige motorfietsbestuurder Gladys Alimoestar was. Het gevolg was een aanrijding die Alimoestar en haar bijrijder de 43-jarige Rose Mangoendinomo fataal is geworden. De man verklaarde dat hij de motorfiets niet had gezien.

In opdracht van het Openbaar Ministerie zijn de ontzielde lichamen van de twee vrouwen, ter obductie, door de politie in beslag genomen. De zwaar beschadigde auto en motorfiets zijn in het belang van het onderzoek, ter herkeuring, door de politie in beslag genomen en het rijbewijs van A.S. is ingevorderd.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is A.S. na verhoor heen gezonden. Er zal een politie dossier worden opgemaakt dat naar het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden opgestuurd voor verdere afhandeling meldt de politie vanmorgen.