‘Automobilist zag vrouwen op motorfiets niet aankomen’

Dit zijn de twee vrouwen die zondag op een motorfiets zaten en tragisch het leven hebben gelaten na een aanrijding met een personenauto aan de Kennedyweg. De 47-jarige Gladys Alimoestar en de 43-jarige Rose Mangoendinomo (rechts) waren vrijwel op slag dood na de zware klap.

Het verkeersongeval vond zondagmiddag omstreeks 17.00 uur plaats aan de Kennedyweg ter hoogte van de Izaak Jacob Purperhartweg. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de afslaande personenauto geen voorrang zou hebben verleend aan de motorfiets, met als gevolg de botsing.

De automobilist, die in de buurt van het ongeval woont, verklaarde dat hij de vrouwen op de motorfiets niet zag aankomen toen hij afsloeg. Geruchten dat hij onder invloed van alcohol verkeerde, zijn niet waar. Indien dit het geval zou zijn, was de bestuurder direct naar het politiebureau afgevoerd.

Op Facebook is met grote verslagenheid gereageerd op de dood van de twee vriendinnen. Op bovenstaande foto is duidelijk te zien dat het gaat om een zware klap. De motorfiets, vermoedelijk een Harley Davidson, ligt op de motorkap van de auto die behoorlijk beschadigd is.

De exacte toedracht en de details van het ongeluk zullen onderzocht worden door de Verkeersunit Regio Midden van het Korps Politie Suriname.

Kort na het dodelijk ongeval vond er circa 100 meter van het ongeval, nog een aanrijding tussen twee auto’s plaats: