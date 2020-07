‘Brunswijk voldoet niet aan vereisten Grondwet om vice-president te worden’

Zoals eerder al bekend was, gaat ABOP partijleider Ronnie Brunswijk ook voor het vicepresidentschap van Suriname. Volgens Artikel 96 van de Surinaamse Grondwet mogen de president en de vice-president rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in enige concessie of onderneming van welke aard dan ook, in Suriname gevestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende.

Ondernemer Brunswijk zal daarom zijn concessies overdragen in een stichtingsvorm en mag verder geen bemoeienis met zaken hebben. Volgens de politieke partij PRO omzeilt deze bedachte constructie het ‘Rechtstreeks of zijdelings deelhebber’ niet: de zeggenschap loze certificaathouder, vrijwillig stemrecht loze aandeelhouder, de stille vennoot of de stichtingbestuurder, zijn allen onverkiesbaar als vice-president.

En volgens PRO zijn de belangen bij ondernemingen en concessies, niet de enige diskwalificerende grondwettelijke bepalingen, die Brunswijk uitsluiten van het vice-presidentschap. Om tot president of vice-president te kunnen worden gekozen moet een kandidaat geen handelingen hebben verricht strijdig met de Grondwet.

PRO stelt in dit persbericht: Brunswijk was een van de leiders van een groepering die gewapende strijd geleverd heeft in een burgeroorlog waarin honderden doden vielen en vernieling van eigendom van onzijdige burgers, waarvoor hij ondanks de opbouw van een aanzienlijk vermogen, nimmer enige restitutie geboden heeft. Er loopt een actief internationaal opsporingsverzoek vanwege een veroordeling voor drugshandel tegen hem en hij wordt gezocht voor verhoor in een zeer recente moordzaak.

“De ABOP krijgt de unieke gelegenheid zich van de scheidende regeerders te onderscheiden, door aan te tonen dat zij, in tegenstelling tot de NDP, geen partij is die bestaat om de wil en belangen van de voorzitter te dienen onder alle omstandigheden, maar zich onderwerpt aan de Grondwet en beschikt over voldoende talent en deskundigheid om een kandidaat voor het vice-presidentschap te stellen, die voldoet aan de vereisten van de Grondwet” aldus PRO in dit persbericht (PDF)