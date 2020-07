Vandaag 18 nieuwe coronabesmettingen en 16 personen genezen

Het aantal coronabesmettingen in Suriname is vandaag weer gestegen. Vandaag zijn 18 personen positief getest en 16 genezen verklaard. Dat blijkt uit de cijfers van de officiële Surinaamse COVID-19 website.

Het totaal aantal besmettingen sinds de coronauitbraak begin maart is gestegen naar 583. Het aantal actieve cases bedraagt nu 277. 6 personen liggen op Intensive Care, 292 personen zijn genezen en 13 zijn overleden. Momenteel zijn er in totaal 496 personen in quarantaine.