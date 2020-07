Kanhai eist 1 miljoen euro schadevergoeding van Pronk namens Alibux en Krolis

De Surinaamse advocaat Irvin Kanhai eist 1 miljoen euro aan schadevergoeding van de Nederlandse oud-minister Jan Pronk. Hij doet dit namens zijn cliënten Iwan Krolis en Errol Alibux. Volgens Kanhai zijn uitspraken van Pronk in zijn boek ‘Suriname, van wingewest tot natiestaat’ over zijn cliënten niet waar.

In het boek van Pronk staat dat Alibux en Krolis aanwezig waren in Fort Zeelandia op de dag van de Decembermoorden in 1982, toen vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Desi Bouterse vermoord werden. Volgens Kanhai is dit een pertinente leugen.

Kanhai heeft op 20 juni jl. deze brief hierover naar Pronk gestuurd en daarin ook geëist dat Pronk zijn verontschuldigingen hierover plaats in twee Surinaamse kranten. Volgens de advocaat gaat het om uitspraken die Pronk in zijn boekwerk doet, die voor zijn cliënten beledigend en belastend zijn, maar die bovenal pertinente onwaarheden zijn.

Pronk heeft aan de Nederlandse pers laten weten dat hij niet op de hoogte is van de eis tot schadevergoeding en verontschuldigingen door Kanhai namens Alibux en Krolis. “Ik zie ook geen reden om daaraan te voldoen, want wat ik over Alibux en Krolis heb geschreven, is door meerdere partijen bevestigd” aldus Pronk.