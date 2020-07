Coronapatiënt overleden in Intensive Care Unit Wanica Ziekenhuis

Een coronapatiënt is vanmiddag overleden op de Intensive Care Unit van het Wanica Ziekenhuis. Het aantal coronadoden in Suriname is hierdoor opgelopen naar 14.

Vandaag zijn er ook 4 nieuwe besmettingen bijgekomen en 9 personen genezen verklaard. Dat blijkt uit de teller van de officiële Surinaamse COVID-19 website die zojuist is aangepast.

Het totaal aantal besmettingen sinds de coronauitbraak in Suriname is gestegen naar 565. Het aantal actieve cases bedraagt nu 275. 6 personen liggen op Intensive Care en 276 personen zijn genezen. Momenteel zijn er in totaal 522 personen in overheidsquarantaines.