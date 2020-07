Na lange tijd weer volle KLM vlucht van Suriname naar Nederland

De KLM is zaterdagavond met een vol toestel vanuit Suriname naar Schiphol vertrokken. Het is voor het eerst sinds de coronacrisis en de sluiting van het Surinaamse luchtruim dat de maatschappij weer met een volle vlucht richting Nederland gaat.

De Boeing 777-300ER vertrok om 18.00u vanaf de internationale luchthaven van Suriname en komt zondag om 07.30u aan in Nederland. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er bijna 400 personen aan boord zijn op de KL714 vlucht.

Het is niet duidelijk of het gaat om ‘gewone’ reizigers of repatrianten die gestrand waren in Suriname. Het toestel vloog vrijdag vanuit Schiphol naar Suriname met aan boord een team van medici die Suriname gaan helpen in de strijd tegen het coronavirus.