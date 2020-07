DAF-truck ramt auto die geen voorrang verleent

Deze personenauto werd vrijdagmiddag op de hoek van de Welgedacht C- en de Magentakanaalweg geramd door een DAF-truck vol beladen met zand nadat de autobestuurder haastig de weg overstak.

De personenauto reed over de Welgedacht C-weg in Suriname, komende vanuit de Indira Gandhiweg en gaande in de richting van de Verlengde Welgedacht C-weg. De DAF-truck reed over Magentakanaalweg komende vanuit de Welgedacht B-weg en gaande in de richting van de Nieuw Weergevondenweg.

De bestuurder van de personenauto wou je hoek oversteken en onderschatte de snelheid van de aankomende DAF-truck. Daarbij werd de auto geramd door de truck en raakte zwaar beschadigd. De truck zelf had lichte schade opgelopen. De autobestuurder raakte gewond en is per eigen gelegenheid gebracht voor medische behandeling.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto af te voeren.