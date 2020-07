Bejaarde vrouw (70) in bed gekneveld door rovers

Een 70-jarige vrouw in Suriname, is vrijdagochtend in haar woning aan de Riekelaan in het politieressort Uitvlugt, overvallen door twee rovers. Daarbij werd de bejaarde in haar slaapkamer aangevallen en vervolgens gekneveld in haar bed.

Volgens de politie hebben de criminelen het dievenijzer van de voordeur geforceerd en zich toegang tot de woning verschaft. De daders drongen de woning binnen en vielen toen de vrouw meteen aan in haar slaapkamer. De rovers knevelden daarbij de 70-jarige in haar bed om vervolgens toe te slaan.

De rovers maakten een jachtgeweer, een mobiele telefoon, een onbekend geldsbedrag en persoonlijke stukken buit. Het wapen is van de slachtoffer haar zoon. Hij was op het moment van het voorval niet thuis. Na de daad maakte de verdachten zich uit de voeten.

Het is vooralsnog onbekend hoe de criminelen de plaats hebben aangedaan en weer hebben verlaten. Zij hadden hun gezicht bedekt met een pagni. De bejaarde wist zich te bevrijden en zocht naar hulp. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. De Surinaamse politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de rovers.