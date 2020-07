VIDEO: Geen Keti Koti op 1 juli, wel een Swit Watra

Keti Koti, 1 juli, wordt dit jaar anders gevierd dan voorgaande jaren. Vanwege corona zijn er geen grote manifestaties in Suriname en Nederland. Wel zal er in Rotterdam, bij Fred Kulturu Shop, een aangepaste wasi plaats vinden: een Keti Koti Swit Watra. Natuurlijk met in achtneming van de RIVM-maatregelen.

Vanuit de Afro-Surinaamse cultuur wordt meer instelling gebracht tegen corona: Afro-Surinaamse mondkapjes en onze eigen dresi, vertellen Patricia Tel die een keur aan mondkapjes heeft ontworpen en Fred Fitz James.

In deze Radio- en Televisie-mediaspecial van Sam Jones ook een terugblik op de afgelopen Kotomisi Grand Gala’s in Rotterdam die de afgelopen jaren plaatsvonden.