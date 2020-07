Somohardjo volgens Herald besmet met coronavirus. Zoon Bronto ontkent

In Suriname gaat vanmorgen het bericht rond dat PL voorman Paul Somohardjo besmet zou zijn met het gevreesde coronavirus. Het bericht is de wereld ingebracht door de Surinaamse nieuwssite SR Herald. Somohardjo’s zoon Bronto ontkent echter tegenover dagblad Suriname dat zijn vader besmet is.

Volgens Herald zou Somohardjo gisteravond laat zijn binnengebracht op de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Bronto Somohardjo zegt tegen het Surinaamse dagblad dat het geruchten zijn en dat zijn vader niet in het ziekenhuis ligt.

Ondanks de ontkenning meldt ook Starnieuws dat Somohardjo positief is getest.

Volgens nog onbevestigde berichten zou ook NPS ondervoorzitter Jerrel Pawiroredjo besmet zijn en hierdoor zou heel het hoofdbestuur van de NPS in quarantaine moeten gaan. Ook gaan er berichten rond dat heel DNA in quarantaine zou moeten gaan. Deze informatie is niet officieel bevestigd dus later meer.