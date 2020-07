VIDEO: 125 jaar Korps Politie Suriname

Het Korps Politie Suriname bestaat vandaag 125 jaar. Op 1 juli 1895 trad de verordening van 21 december 1894 in werking. Het Korps Gewapende Politie belast met politiewerkzaamheden over het hele land werd daarbij ingesteld.

In een verklaring in verband met dit jubileum, zegt het Surinaamse korps dat hoewel de geschiedenis verder teruggaat, deze datum kan worden gezien als de officiƫle oprichting van de huidige politieorganisatie.

Op 1 juli 1973 trad het Politiehandvest in werking (landsverordening van 17 april 1971 (G.B. 1971, no. 70)), waarbij de naam van het korps werd veranderd van Korps Gewapende Politie in Korps Politie Suriname (KPS).

Kijk naar een filmpje van het Korps door de jaren heen:

125 jaar Korps Politie Suriname 125 jaar Korps Politie Suriname Posted by Korps Politie Suriname on Wednesday, 1 July 2020