Live benefietshow ‘Nederland voor Suriname’ is inzamelingsactie voor SU4SU

Er is meer bekend over de live benefietshow ‘Nederland voor Suriname’ die op woensdag 8 juli te zien zal zijn op de Nederlandse TV. Het wordt een warme show met bijzondere optredens en ontroerende verhalen, waarbij geld wordt ingezameld om een humanitaire COVID-19 ramp in Suriname te voorkomen.

Jörgen Raymann, Humberto Tan, Mildred Roethof, Glen Faria, Trijntje Oosterhuis, Gerda Havertong, Jeangu Macrooy, Yannick Hiwat, Tommie Christiaan, Kees van der Spek, Dwight Dissels en vele anderen willen met deze benefietavond hulp bieden aan het zwaar getroffen Suriname.

Jörgen Raymann: “De huidige crisis treft vooral de gewone Surinamer buitengewoon hard. De verbondenheid en bijzondere band tussen Nederland en Suriname bestaat al heel lang en zal blijven bestaan. Laten we elkaar helpen.“

Wil jij ook een steentje bijdragen? Ga dan naar www.Su4Su.nl of kijk op woensdag 8 juli vanaf 20.30 uur, meteen na het NOS Journaal, naar Nederland voor Suriname.