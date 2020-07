Geen excuses van Nederland voor het slavernijverleden

Nederland gaat nu geen excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat zei premier Mark Rutte woensdag in een Tweede Kamer-debat over racisme en discriminatie. Wat er wel gaat komen is een herdenkingsjaar in 2023, wanneer de afschaffing van de Nederlandse slavernij 160 jaar(*) geleden is.

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hadden voor excuses gepleit. Maar de premier ging er niet in mee, omdat het volgens hem zou kunnen polariseren. “Het is geen raar verzoek. Maar de vraag is of je mensen die vandaag leven verantwoordelijk kunt houden voor het verleden. Dat kunnen anderen weer als pijnlijk ervaren” aldus Rutte.

D66 en GroenLinks hadden daarnaast gevraagd om een herdenkingsjaar en Rutte noemde het een goed idee.

(*) Op 1 juli 1863 luidden 21 kanonschoten om de afschaffing van de slavernij aan te kondigen. Totslaafgemaakten moesten zich echter nog tien jaar tot 1873 aan het systeem der slavernij verbinden