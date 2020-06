VIDEO: Bewakingscamera legt klap politieauto vast

De politieauto van het Korps Politie Suriname, die afgelopen nacht een metalen EBS stroompaal ramde, is door een bewakingscamera gefilmd. Op de beelden is goed te zien hoe het op een lege weg helmaal mis gaat en de auto tegen de paal eindigt aan de Saramaccastraat in Paramaribo.

In het filmpje dat hierboven te zien is, zien we de pro wagen aanrijden met zwaailichten aan. Het is onduidelijk of de bestuurder met spoed op weg was naar een oproep. Wat wel duidelijk te zien is, is dat de weg nat is van de regen.

De wagen die een behoorlijke vaart lijkt te hebben, rijdt recht vooruit. Dan is te zien dat hij plotseling weg glijdt richting het trottoir aan de linkerkant. De politieauto ramt daarbij eerst een aantal paaltjes langs de weg en knalt vervolgens tegen een stroompaal. Daarbij is nog even een vonk te zien.

Op Social media is het ongeval veel besproken en vragen mensen zich af hoe het op een rechte weg zo makkelijk mis kan gaan.