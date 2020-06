Minister Elias overhandigt Final National COVID-19 Plan aan PAHO

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid, heeft op 25 juni het “Final National COVID-19 Preparedness and Response Plan” en “Final Comprehensive Need Lists Preparedness and Response for COVID-19” officieel overhandigd aan PAHO / WHO-vertegenwoordiger Karen Lewis-Bell.

PAHO gaf technische begeleiding bij de ontwikkeling van het plan en blijft voortdurende ondersteuning bieden aan de COVID-19-respons, waaronder de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen en testkits voor diagnose van de ziekte.

De begeleidingsprincipes bij de geplande uitgebreide nationale strategische voorbereiding en respons op de COVID-19-pandemie zijn:

vertraag en stop de transmissie, voorkom uitbraken en vertraag de verspreiding.

zorgen voor optimale zorg bij alle patiënten, vooral bij ernstig zieken

minimaliseren en verminderen van de impact van de epidemie op de Surinaamse gezondheidssystemen, sociale diensten en economische activiteit.

Suriname heeft duidelijke maatregelen genomen om te reageren op de COVID-19-pandemie: sluiting van alle scholen, grenzen en internationale luchthavens, fysieke afstand, een avondklok van 20:00 – 06:00 uur, verplichte overheidsquarantaine voor gerepatrieerde burgers, contact tracering van alle gediagnosticeerde gevallen en gedeeltelijke vergrendeling.

Ook heeft Suriname verschillende voordelen aan het respons op de COVID-19-pandemie, namelijk: een relatief vroege en beslissende respons, een jonge bevolking, geen bevolkingsdichtheid. De uitdagingen van Suriname zijn de bescherming van het grote achterland en het monitoren van de grote grensrivieren in het oosten en het westen.

Aangezien er naar verwachting 600 geïnfecteerde mensen zullen zijn, is er een lijst opgesteld met een geraamd budget. Bij het opstellen van de behoeften lijst is rekening gehouden met verschillende aspecten: beleidsfactoren, leiderschap en organisatie van het respons, communicatie, informatie en verspreiding van informatie, grensbewakingsbeleid, beleid om besmetting te beperken, testen op COVID-19 en laboratoriumbehoeften, quarantaine- en isolatiebeleid, opgenomen patiënten, ICU-patiënten en behandeling van COVID-19, human resources, inkoop en financiën en budgettering.