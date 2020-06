Nieuwe SsangYong Musso dienstauto’s voor dc’s Nerkust en Jurel

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) in Suriname, heeft vrijdag de sleutels van twee nieuwe dubbel cabine SsangYong Musso pick-up overhandigd aan districtscommissarissen Mike Nerkust (Paramaribo Noordoost) en Armand Jurel (Para). Hiermee zijn alle 19 districtscommissarissen voorzien van een nieuwe dienstauto.

De regering besloot vorig 19 nieuwe voertuigen te bestellen voor het korps van dc’s om te voorzien in een dringende behoefte. In eerste instantie waren twaalf auto’s afgeleverd. De eerste overhandiging in dit traject was op 9 oktober 2019.

De resterende werden in kleinere tranches afgeleverd en overhandigd. De dc’s hadden vooraf samen met de minister een prioriteitenlijst samengesteld voor de volgorde van de overhandiging van beschikbare voertuigen.

Dc Mike Nerkust neem de sleutel in ontvangst van minister Dikan (r).

Beide dc’s hebben de minister hartelijk bedankt voor het ‘updaten’ van de wagenparken van commissariaten. Ze zijn ervan overtuigd dat de nieuwe voertuigen de mobiliteit van de dc’s zal verbeteren, en dat de bestuursdiensten zich daardoor beter van hun taken zullen kwijten.

Dikan is vol lof over de dc’s die de afgelopen periode zonder mokken en morren hun werk met overgave bleven doen, ondanks ze niet allemaal over een degelijk dienstvoertuig beschikten.

De overhandiging van de contactsleutels vond plaats op vrijdag 26 juni 2020 op het hoofdkantoor van RO, met inachtneming van de Covid-19 veiligheidsmaatregelen.