Politiewagen ramt EBS stroompaal in centrum van Paramaribo

Een politieauto van het Korps Politie Suriname, heeft afgelopen nacht een metalen EBS stroompaal geramd. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig verkeersongeval dat omstreeks 05.00u plaats vond aan de Saramaccastraat in Paramaribo.

Het gaat om een zogenoemde pro wagen van politiebureau Latour. Deze kwam vanuit het centrum en reed richting Latour. Vermoedelijk verloor de bestuurder door nog onbekende reden de controle over het stuur en kwam bij Tropicana Casino tegen de EBS paal tot stilstand.

Niemand raakte gewond. De schade aan het voertuig is behoorlijk zoals te zien is in onderstaande foto’s. Ook de paal raakte behoorlijk beschadigd.

