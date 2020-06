11e coronadode in Suriname genoteerd

In Suriname is zaterdag de 11e persoon overleden aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus. Dat blijkt uit de teller van de officiële COVID-19 website. Volgens Surinaamse media is deze 11e persoon overleden op de Intensive Care Unit van het St. Vincentius Ziekenhuis in Paramaribo.

Uit de gegevens van de teller blijkt verder dat het totaal aantal positief geteste mensen de 400 is gepasseerd en tot nu toe 409 bedraagt. Daarvan zijn inmiddels al wel 191 genezen en 11 helaas overleden. Wat overblijft is een aantal van 207 actieve cases.

Uit de gegevens kan verder opgemaakt worden, dat het aantal mensen in quarantaine is gestegen naar 314: