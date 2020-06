SUPPORT-SU haalt duizenden euro’s op voor distributie COVID-19 pakketten

De organisatie SUPPORT-SU is gestart met crowdfunding in Nederland en Suriname om behoeftige gezinnen in Suriname tijdens de COVID-19 economische crisis te voorzien van voedselpakketten.

Het streven van de organisatie is om 5.000 euro op te halen om 250 gezinnen te voorzien van een pakket. Inmiddels is er SRD 6850 en 4140 euro gedoneerd. Via een online formulier kunnen gezinnen worden opgegeven. Er moet daarbij ook kort en duidelijk gemotiveerd worden waarom een gezin is opgegeven. Op basis van de motivatie zullen gezinnen selecteerd worden.

Gezien de total lockdown is opgeheven, is er besloten om vandaag de eerste 50 pakketten te leveren. De organisatie laat weten dat zij momenteel bezig zijn met de laatste voorbereidingen daarvoor.

Doneren kan in Nederland via ING Bank: NL83 INGB 07991371 97 t.n.v VP Sewbaran, iDEAL link en in Suriname via Republic Bank: 500781116 t.n.v. D. Ramdat Tewari. Alle informatie omtrent het project is te lezen op de website van de organisatie.