Inheemse dorpen gezamenlijk in strijd tegen Covid-19

De Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para heeft met inheemse dorpshoofden van het district Wanica en Para gesprekken gevoerd over de landelijke verspreiding van het coronavirus in Suriname. Zij zullen met ondersteuning en begeleiding van het Covid-19 Crisis Management Team maatregelen treffen om het virus te weren uit hun leefgebieden.

De dorpen die als collectief de commitment zijn aangegaan: Powakka, Matta, Kurupa, Pikin Poika en Kasipora, zijn bereid al het nodige te doen om hun dorpen Covid-19 vrij te houden. Aan het Covid-19 Crisis Management Team hebben zij in dit verband het volgende verzoek gedaan: ondersteuning bij veiligheidscontrole op grensposten, PPE, thermoguns, financiële steun voor voeding en drank voor vrijwilligers op de grensposten, protocollen en veiligheidsvoorschriften bij calamiteiten, hoe te handelen als iemand uit hun gebied positief wordt getest.

Het gesprek tussen de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en de dorpshoofden heeft virtueel plaatsgevonden via Zoom. Het overleg werd mee gevolgd door functionarissen van het ministerie van Volksgezondheid (o.a. directeur Medische Zending en een infectioloog), de directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en directeur Nationale Veiligheid. De deskundigen zijn ingegaan op vragen over procedure bij besmettingen en de werking van het Covid-19 Noodfonds. De protocollen en veiligheidsvoorschriften zullen worden opgestuurd door de Regionale Gezondheidsdienst en de Medische Zending.

Intussen hebben enkele dorpen in Wanica en Para reeds controle posten geplaatst en worden buitenstanders uit voorzorg voorlopig geweerd uit het dorp.