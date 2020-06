‘Aanvraag hertelling NDP is vertragingstactiek, zal niets veranderen’

Vanmiddag zal in NIS een openbare zitting gehouden worden van het hoofdstembureau Paramaribo, waarin de door de NDP aangevraagde hertelling in Paramaribo zal worden behandeld. Volgens VHP-topper Krishna Mathoera is dit echter een vertragingstactiek van de partij van de Surinaamse president Bouterse, die niets zal veranderen aan het resultaat.

Het resultaat in Paramaribo is in het voordeel van de VHP met 7 DNA zetels, de NDP heeft er 5, NPS 3 en ABOP 2. Ook als het gaat om ressortraadszetels en districtraadszetels kwam de VHP als winnaar uit de bus. Maar de NDP legt zich daar niet bij neer.

In een brief die ondertekend is door ondervoorzitter Ramon Abrahams wordt aangegeven dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd en vermoedelijke frauduleuze handelingen zich zouden kunnen hebben voorgedaan.

De NDP wil daarom een hertelling, maar dat zal volgens Mathoera niets veranderen. Er is namelijk nauwelijks verschil tussen de resultaten die bekend zijn van de turflijsten van de politieke partijen, de cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het hoofdstembureau Paramaribo en het Onafhankelijk Kiesbureau in Suriname zegt ze tegen Starnieuws.

Mathoera die meer stemmen (20.379) heeft gekregen dan NDP lijsttrekker en president Bouterse (15.545), hoopt dat het Centraal Hoofdstembureau zo spoedig mogelijk de verkiezingsuitslag bekendmaakt en de gekozenen hun verkiezing kunnen aanvaarden.