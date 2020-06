Dierentuin vraagt hulp: koop toegangsbewijzen nu en bezoek ons later

Vanwege de Covid-19 crisis en de lockdown sluit ook de dierentuin in Suriname haar deuren. De dieren moeten echter gewoon gevoed worden, terwijl er geen inkomsten meer zijn. Daarom roept zij de Surinaamse gemeenschap op om nu alvast toegangsbewijzen te kopen, voor als de dierentuin haar poorten weer opent. Zo krijgt de dierentuin toch nog wat geld binnen.

“Waar we al bang voor waren, is nu werkelijkheid geworden. Door de sluimerende crisis liep het aantal bezoekers van de dierentuin al met meer dan 75% terug. Nu daarbovenop sprake is van een ernstige Covid-19 uitbraak waarbij onze hele gemeenschap gevaar loopt, heeft de directie besloten om de tuin voor het publiek te sluiten.

Om te zorgen dat de dieren toch gevoerd kunnen blijven worden, is er geld nodig. Geld dat er momenteel niet is. Daarom doen wij een klemmend beroep op u om de dierentuin door dit diepe dal te helpen. U kunt dit doen door nu alvast toegangsbewijzen te kopen voor als de dierentuin haar poorten weer opent.

De prijs per kaartje is SRD: 20,- Nu betalen, straks bezoeken. Laten we duidelijk zijn: we laten de dierentuin niet stikken! Bij overmaking: vermeld duidelijk uw naam en hoeveel entreebewijzen u betaalt. DSB: 1105644 t.n.v. Stichting Dierentuinen Suriname. Telefoon dierentuin: 545275

Voor u zelf, uw gezin, uw personeel. Daarmee bewijst u de dierentuin een dienst van onschatbare waarde!” aldus de dierentuin.