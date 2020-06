Inheemse dorpen treffen Covid-19 maatregelen

De dorpshoofden van verschillende inheemse dorpen in Suriname informeren hun dorpsbewoners via social media hoe zichzelf te beschermen tegen Covid-19. In de dorpen is het momenteel verboden om buitenstanders toe te laten. Aan de dorpsbewoners wordt gevraagd geen vrienden of familie te ontvangen voor bezoek of verblijf.

Het dorpsbestuur van Grangkreek is ertoe overgegaan om de ingang van het dorp af te sluiten. Er is een afbakening geplaatst die van 18:00 – 6:00 gesloten zal zijn. Dit initiatief komt van de jongeren zegt dorpshoofd Angelique Palmtak. Ook werken de Surinaamse jongeren eraan mee om in shift verband de poort te bewaken om er zeker van te zijn dat niemand het dorp tijdens de lockdown binnen komt of verlaat.

Bewoners die vanwege het werk iets later toch naar huis moeten, zullen met de aanwezige middelen gereinigd worden. Het dorpshoofd geeft aan dat deze initiatieven van de dorpelingen zelf komen, om zichzelf te beschermen tegen Covid-19. Dorpen zoals onder andere Bernard dorp, Redi Doti, Kalebaskreek en Pikin Poika hebben via social media ook soortgelijke maatregelen getroffen, ter bescherming van de dorpsbewoners.