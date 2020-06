Gewapende rovers maken auto ondernemer buit

Een ondernemer aan de Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo is afgelopen weekend slachtoffer geworden van een roofoverval. Daarbij maakten twee gewapende rovers zijn auto, een mobiele telefoon en USD 1.400 buit, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Het slachtoffer vertelde aan de Surinaamse politie dat hij na de sluitingstijd van zijn handelszaak is overvallen door twee criminelen, die gewapend waren met vuistvuurwapens. Ze bedreigden de man en wisten de spullen buit te maken.

In de gestolen grijze auto verlieten zij de plaats in de richting van de Limesgracht. Het slachtoffer liep volgens de krant geen letsel op. De politie ging na de melding van de beroving naar de plaats voor onderzoek. Zij is nog bezig de verdachten in beeld te brengen, aldus Times.