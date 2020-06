Drukte bij bakkerijen nadat er flink brood is gehamsterd in winkels

Bij verschillende bakkerijen in Suriname was het woensdag aan het einde van de middag extra druk met mensen die brood wilden kopen. Dit nadat de verschillende winkels geen brood meer hadden of gesloten waren.

De winkels waren woensdag heel snel door hun broodvoorraad heen doordat mensen flink hebben gehamsterd. Velen dachten dat door de total lockdown winkels niet meer zouden openen en er dus geen brood verkrijgbaar zou zijn.

Er is gehamsterd ondanks er is aangegeven dat de winkels in de total lockdown periode wel zullen open gaan van 08.00u tot 17.00u. Daarnaast heeft de grootste bakkerij van Suriname, Fernandes Bakkerij, ook laten weten dat er normaal brood geproduceerd en geleverd zal worden.

Er is momenteel sprake van een explosieve groei van het aantal coronabesmettingen. Het aantal positief geteste mensen in Suriname is tot en met dit moment 74. Er zijn 64 actieve cases. 9 personen zijn genezen en 1 persoon is overleden.

Om de explosieve groei tegen te gaan heeft de vice-president vanmiddag aangekondigd dat er vanaf donderdag 4 juni, om 18.00 uur, een total lockdown ingaat in Suriname. De Surinaamse samenleving mag zich alleen voor dringende dan wel noodzakelijke redenen op de openbare weg begeven. Dit duurt tot tot vrijdag 12 juni om 6 uur in de ochtend.