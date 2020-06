20 corona besmettingen erbij in Suriname, Veira roept op tot rust

In Suriname zijn er woensdag maar liefst 20 corona besmettingen bij gekomen. De officiële Covid-19 teller staat sinds woensdagavond dan ook op 64 actieve cases. Het totaal aantal mensen dat in Suriname besmet is geraakt bedraagt nu 74.

Vanwege deze explosieve groei van het aantal besmettingen kondigde de Surinaamse vice-president Michael Ashwin Adhin woensdagmiddag een total lockdown aan. Volgens hem zullen er de komende periode nog meer mensen ziek worden. De gezondheids- en veiligheidsdiensten moeten de ruimte krijgen om hun werk te doen en zo verdere verspreiding helpen tegengaan, aldus Adhin.

Danielle Veria, directeur van het directoraat Nationale Veiligheid (DNV) roept de bevolking op rustig te blijven en niet in paniek te raken. Het is de bedoeling dat de medische diensten de ruimte krijgen om in alle rust hun werk te kunnen doen zei ook Veira tegen ABC Online Nieuws.

Ze vindt het totaal onnodig dat er een stormloop ontstaat, vooral bij de supermarkten: