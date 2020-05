Vandaag proclamatie samenwerking VHP, ABOP, NPS en PL

Vandaag vindt de proclamatie plaats van de samenwerking tussen de politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL, voor de vorming van de regeercoalitie 2020-2025 in Suriname.

De proclamatie vindt om 16.00u plaats in Hotel Mariott aan de Anton Dragtenweg. De resultaten van alle stembureaus in Suriname zijn inmiddels ook verwerkt (99,5%) door het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza). Het gaat om de landelijke informele verslaglegging van de stembusgang.

Op basis van de cijfers is de VHP de grote winnaar van de verkiezingen met landelijk bijkans 108.000 stemmen, die de partij 20 zetels oplevert. Een zetel die voorlopig toegekend was aan de NPS, is bij de ABOP terechtgekomen. Dit nadat Biza meer processen-verbaal heeft verwerkt in Paramaribo. Landelijk heeft de ABOP nu 8 zetels, NPS 3 en de PL 2.

Hieronder de landelijke resultaten tot op dit moment. Nog 3 stembureaus van Paramaribo moeten verwerkt worden.