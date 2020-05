Misiekaba: NDP nog niet helemaal uitgespeeld met 16 zetels

NDP-ondervoorzitter André Misiekaba heeft in een voicenote vanmorgen zijn partijgenoten erop gewezen dat zoals de zaken er nu uitzien de NDP de verkiezingen heeft verloren. Volgens deskundigen van de partij is met reeds 98.3 procent van alle stemmmen verwerkt geen kans meer aanwezig dat er verschuivingen zullen plaatsvinden in de zetelverdeling.

Gezien er geen kans meer bestaat dat er zetels zullen verschuiven, is volgens Misiekaba de NDP nog niet helemaal uitgespeeld. Dit omdat volgens de cijfers de NDP de tweede grootste winnaar is met 16 zetels. VHP staat op de eerste plaats met 20 zetels. Na de NDP volgt de ABOP met 8, daarna de NPS met 3 en vervolgens de BEP en PL met elk 2 zetels.

Verder zegt de NDP-topper dat de partij al enkele dagen bezig is om te kijken naar mogelijke samenwerkingen. “Als alles aan de andere kant bundelt dan ben je natuurlijk in de oppositie, maar het laatste woord is nog niet gezegd”.

Naar zeggen van Misiekaba zijn de voorzitter en anderen bezig en als ze klaar zijn zal dat kenbaar worden gemaakt. De partijleden zullen dan horen of het gelukt is om met andere partijen een coaltie te vormen of dat de NDP in de oppositie zal moeten plaatsnemen. Hieronder de voicenote:

