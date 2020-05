57-jarige man overleden, vermoedelijk roofmoord

Een 57-jarige man is vanmorgen in Suriname om het leven gekomen na een vermoedelijk misdrijf. De man werd door een familielid zwaargewond aangetroffen in een bergruimte op zijn woonadres aan de Javaweg. De politie ging ter plaatse voor het instellen van een onderzoek.

Op de lokatie werd het slachtoffer, de heer Nanhoe, aangetroffen met een ernstige verwonding aan het hoofd. De ambulance werd ingeschakeld. Toen die ter plaatse verscheen bleek de heer Nanhoe reeds overleden te zijn.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van de heer Nanhoe vast. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het onzielde lichaam inbeslag genomen door de politie.

Het vermoeden bestaat dat de heer Nanhoe slachtoffer is van een misdrijf. Er zou sprake zijn van een roofmoord. Later meer.