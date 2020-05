Man met Covid-19 symptomen wacht uren op hulp bij politiebureau

Deze man zit al zeker vier uren buiten de politiepost Santodorp onder een olijfboom, te wachten op het NCCR en BOG voor hulp. Hij meldde zich daar aan met ademhalingsproblemen en pijnen op de borst.

Volgens de Surinaamse krant dagblad Suriname zegt de man in kwestie dat hij in aanraking is gekomen met de 12de positief geteste persoon, die op 25 mei vanuit Frans-Guyana is gekomen. Hij klaagt van pijnen aan zijn heel lichaam.

Zijn huisgenoten waren eerder deze week ook al thuis opgehaald en afgezonderd door BOG en NCCR.