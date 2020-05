Agent ontwapend na lossen schoten bij gevecht Bordo te Moengo

Een agent van politie in Suriname is op verkiezingsdag maandag 25 mei ontwapend nadat hij schoten had gelost, omdat twee mannen in gevecht met elkaar waren. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ging om een vechtpartij tussen Bordo ook wel bekend als Moneyhond en een andere man.

Volgens de Surinaamse politie speelde het voorval zich rond het eind van de middag af, aan de Lijnweg te Moengo. Vernomen wordt verder dat de agent zou zijn ontwapend door een omstander. Meer is op dit moment nog niet bekend. De politie heeft de zaak momenteel in onderzoek.

Bordo, wiens echte naam Joël Martinus is, is ondervoorzitter van de politieke partij van Ronnie Brunswijk: de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP). In Frankrijk werd hij bij verstek tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld als spil van cocaïnesmokkel naar Frans-Guyana.