Schietincident buiten stembureau OS Tammenga

Vanmiddag rond 15.45u heeft zich een schietincident voorgedaan buiten het stembureau OS Tammenga aan de Asidonhopostraat. De politie van Uitvlugt ging ter plaatse en trof een vrouw daar met een schotwond aan. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er ook een verdachte is aangehouden. De schutter zou een man zijn.

Een ambulance werd ingeschakeld en het slachtoffer is afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Manschappen van het Regio Bijstands Team Paramaribo (RBTP) spoedde zich naar de locatie om assistentie te verlenen aan de politie van Uitvlugt.

Het is nog onbekend wat de reden van de schietpartij is. De politie is op dit moment bezig met het onderzoek.

Op Facebook gaat een geluidsfragment rond van een vrouw die zegt dat er drie schoten gelost zijn te OS Tammenga en dat iedereen in rep en roer is.