Onregelmatigheden op stembureaus tijdens verkiezingen in Suriname

In Suriname is het stemmen tot nu toe niet overal vlekkeloos verlopen. Op een aantal stembureaus zijn er namelijk verkeerde stembiljetten gebruikt. Te Klaaskreek was er sprake van wanorde bij het stembureau en uit Coronie komen er verontrustende berichten dat er mensen van buiten, met een bus zijn gebracht om te stemmen.

De verkeerde stembiljetten zijn gebruikt bij het stemmen op O.S. Tammenga, op Pontbuiten en op twee stembureaus in Para meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. De mensen zullen in de gelegenheid worden gesteld om opnieuw te stemmen, zegt de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) tegen de site.

Te Klaaskreek staan er lange, rommelige rijen van kiezers die hun stem willen uitbrengen. Er zijn personen die al minimaal twee uren in de rij staan meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). De orde wordt op geen enkel manier gehandhaafd; niet door de politie en ook niet door de ordedienst. Nog minder door de voorzitter van het stembureau schrijft dWT.

In Coronie heeft een getuige aan dWT laten weten dat een busje dat onbekende mensen vervoerde, aankwam bij een stembureau om mensen te laten stemmen. “Ze zijn hier ingeschreven, maar ze zijn geen Coronianen. En ze zijn ingeschreven op adressen waar de werkelijke bewoners niet van hen op de hoogte zijn” zegt de vrouw tegen dWT. Op social media gaat het bericht rond dat het Haïtianen zouden zijn.

De Stichting Nationaal Waarnemers Instituut (SNWIS) heeft vanmorgen 90 onafhankelijke waarnemers en ondersteunende staf ingezet voor waarneming in 9 van de 10 kiesdistricten (uitgezonderd Sipaliwini). SNWIS deelt op grond van de voorlopige observaties aan haar gerapporteerd mee dat het merendeel van de stembureaus op de volgens de Kiesregeling voorgeschreven wettelijke openingstijd van 7 uur is aangevangen met het stemproces.

Echter zijn er meldingen uit het veld binnengekomen van 2 stembureaus in Moengo die later dan 7.45 uur zijn opengegaan en 1 uit Lelydorp die later dan 7.30 uur is opengegaan. Vooralsnog zijn er geen rapportages ontvangen over noemenswaardige incidenten in en rondom de stembureaus rond het openingstijdstip.

Verder hebben een aantal andere klachten over onregelmatigheden het SNWIS bereikt, die nu in onderzoek zijn.