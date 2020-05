Paal met straatnaambord Bouterse Highway verwijderd door kwaadwilligen

Kwaadwilligen hebben één van de palen met het straatnaambord van de pas geopende Desiré Delano Bouterse Highway in Suriname gebroken en op de grond gegooid.

Gezien de afstand tussen waar de paal stond en gegooid is, is het duidelijk dat die niet is omver gereden. Een alerte voorbijganger stopte en maakte onderstaande filmpje.

Vrienden van president Desi Bouterse hadden vorige week zondag een auto optocht georganiseerd om gran tangi uit te brengen aan de president voor zijn onvermoeibare inzet voor de ontwikkeling van Suriname.

De nieuwe Surinaamse highway die loopt tussen Zanderij en Afobakaweg is op 15 mei officieel geopend. De snelweg is 9,5 kilometer lang en 30 meter breed met twee rijstroken. De vervangen Hanover Bridge over de Parakreek maakt ook deel uit van de snelweg.