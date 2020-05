Politie ziet erop toe dat verbod propaganda wordt nageleefd

Per presidentiële resolutie is het politieke partijen in Suriname onder andere verboden om vanaf zaterdag 23 mei 2020 om 00.00 uur tot en met dinsdag 26 mei 2020 te 12.00 uur politieke propaganda te maken via de media.

De politie zal erop toe zien dat al de opgesomde verboden in de resolutie worden nageleefd, meldt het Korps Politie Suriname. Op de mediabedrijven wordt door de autoriteiten een dringend beroep gedaan om het verbod stipt na te leven.

Naast het propaganda verbod zijn tot dinsdag 12.00u de volgende zaken verboden: