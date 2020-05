Boot omgeslagen op Marowijnerivier, bootsman vermist

Op de Marowijnerivier in Suriname is donderdagavond een boot omgeslagen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit plaatsvond ter hoogte van het dorpje Mopi Kondre. Volgens de eerste berichten is de bootsman als vermist opgegeven.

De redactie verneemt verder dat de bootsman op weg was naar Albina, om stembussen en personeel op te halen om vervolgens te vervoeren naar de desbetreffende stemlocaties. Het ongeval zou donderdagavond rond 20.00u hebben plaatsgevonden.

Een gemengde eenheid van Surinaamse politiemannen en militairen is naar de locatie gestuurd voor onderzoek.