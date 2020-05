Drie drugsverdachten aangehouden bij controlepost Burnside

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist meer informatie over de verdachten naar buiten gebracht, na de onderschepping van een hoeveelheid marihuana in een taxi bij de controlepost te Burnside. Politieambtenaren hielden bij de post in Coronie de 37-jarige autobestuurder Etniël G. en de twee mede inzittenden Rodney B.(27) en Ruth B.(50) aan.

Bij controle in het voertuig op zondag 10 mei jongstleden stuitte de politie op een hoeveelheid drugs. Het gaat om bijna 7.000 gram marihuana. De partij softdrugs was verdeeld in 15 pakken. Deze illegale drug en het voertuig zijn in beslag genomen.

Het trio is vervolgens overgedragen aan de Narcotica Brigade. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn deze drie verdachten, hangende het onderzoek, ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen ingesloten aldus de politie.