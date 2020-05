NDP probeert jonge kiezers met auto en iPhones naar zich te trekken

De Nationale Democratische Partij (NDP) probeert in Commewijne jonge kiezers, die voor het eerst gaan stemmen, naar zich toe te trekken door een nieuwe auto te verloten. In een filmpje roept de partij deze jonge kiezers op om zich op verkiezingsdag te registreren bij een NDP tent.

Geregistreerden krijgen dan een lot mee, waarmee ze kans maken op een splinternieuwe auto. Kiezers die geen rijbewijs hebben maken kans op nieuwe iPhones, aldus de partij in onderstaand filmpje. De reacties op het initiatief zijn overwegend negatief, is te lezen op de pagina van de partij.

“NDP jongeren Commewijne shame on you. Ik probeer naar de verkiezingen toe neutraal te blijven. Maar dit kan ik niet laten. Ik wist niet dat politiek Suriname zo laag is gevallen dat men nu denkt om stemmen zeg maar zieltjes zo te gaan winnen van de jongeren” aldus een van de reacties op het Facebook filmpje van de partij.

Stem lek wan basi💪🏾💜 Posted by NDP Nationale Democratische Partij on Thursday, 21 May 2020