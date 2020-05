Presentatie boek: ‘Nog ver weg van een waarachtige democratie’

Morgen, vrijdag 22 mei, vindt in Paramaribo nog net voor de algemene verkiezingen de boekpresentatie plaats van Nog ver van een waarachtige democratie van jurist Gerold Sewcharan en journalist Iwan Brave. Vanwege de Covid-19 maatregelen is de presentatie alleen toegankelijk voor genodigden, maar vanaf 11.00u live te volgen hier via YouTube.

De jonge 45-jarige Republiek Suriname is ‘nog ver weg van een waarachtige democratie’. Zeker in de afgelopen tien jaar zijn er veel ‘constitutionele aanvallen’ op de democratie en rechtsstaat gepleegd tijdens de NDP-regering van Desi Bouterse. Volgens beschouwingen van de jurist mr. Gerold Sewcharan is Suriname een ‘schijndemocratie’. Ook de traditionele etnische politiekvoering en de koloniale erfenis van het rechtsspraakstelsel liggen hieraan ten grondslag.

De in dit boek gebundelde artikelen zijn door Sewcharan de afgelopen jaren geschreven en in de media gepubliceerd. Hij voerde ook uitgebreide gesprekken met de journalist Iwan Brave over zijn achterliggende visie, filosofie, ideologie en zijn politiek-maatschappelijke kijk ten aanzien van de Surinaamse democratische rechtsstaat.

Deze gesprekken vormen de tweede basis van dit boek. Het boek geeft inzicht in de ideeën van Sewcharan als politieke visionair en voorzitter van de nieuwe Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), die het recht als ‘ontwikkelingsinstrument’ wil inzetten.

Politicoloog Hans Breeveld houdt een inleiding. De presentatie start om 11:00 uur Surinaamse/ 16:00 uur Nederlandse tijd. Vanaf maandag 25 mei is het boek ook te verkrijgen in Nederland via de uitgever: www.lmpublishers.nl