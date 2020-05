Santokhi: Bouw nieuw hoofdbureau van politie zal worden afgemaakt

De bouw van het nieuwe hypermoderne hoofdbureau van politie in Suriname op de hoek van de Gemenelandsweg en de Johan Adolf Pengelstraat zal worden afgemaakt als de VHP aan de macht komt. Dit zei VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zojuist tijdens een opengesprek op radio Rp The Hot one.

Santokhi zei dat het gebouw zo modern zal zijn dat zelfs helikopers erop kunnen landen. Daarnaast gaat een hele sectie van het gebouw ook bulletproof zijn in geval er een aanval komt. KPS gaat weer beschikken over een eigen trots verzekerde Santokhi.

De eerste steenlegging van het nieuwe hoofdbureau werd in mei 2010 vlak voor de verkiezingen gedaan. Het gebouw werd tijdens Bouterse 1 wegens technische mankementen afgekeurd. De regering Bouterse had toen een andere locatie op het oog om het gebouw op te zetten, maar daarvan is er tot de dag van vandaag niets van terechtgekomen.

Het voormalig Surinaamse hoofdbureau van politie aan de Waterkant werd tijdens de militaire coup in 1980 in brand gestoken. Het gebouw ging compleet verloren en werd niet herbouwd. In 1984 werd door de toenmalige regering op de plek een monument van de Revolutie opgericht. Thans staat de plek bekend als Revoplein.

SLV